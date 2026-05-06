В Сумах полиция показала последствия удара по детскому саду

В Сумах полиция работает на месте попадания российских беспилотников. В результате утренней атаки повреждено здание детского сада, на месте возник пожар

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, спасатели и другие экстренные службы.

Правоохранители документируют последствия атаки и фиксируют очередное военное преступление РФ.

Напомним, в среду утром, 6 мая, российские оккупационные войска нанесли удар по детскому саду города Сумы. К сожалению, на месте атаки нашли мертвую женщину. Она была охранником в детском саду. Также с места удара госпитализировали двое раненых. Дети заведение не посещали.