В Сумах полиция показала последствия удара по детскому саду
В Сумах полиция работает на месте попадания российских беспилотников. В результате утренней атаки повреждено здание детского сада, на месте возник пожар
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, спасатели и другие экстренные службы.
Правоохранители документируют последствия атаки и фиксируют очередное военное преступление РФ.
Напомним, в среду утром, 6 мая, российские оккупационные войска нанесли удар по детскому саду города Сумы. К сожалению, на месте атаки нашли мертвую женщину. Она была охранником в детском саду. Также с места удара госпитализировали двое раненых. Дети заведение не посещали.
