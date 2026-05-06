У Сумах поліція показала наслідки удару по дитячому садку
У Сумах поліція працює на місці влучань російських безпілотників. Внаслідок ранкової атаки пошкоджено будівлю дитячого садка, на місці виникла пожежа
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та інші екстрені служби.
Правоохоронці документують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин РФ.
Нагадаємо, в середу вранці, 6 травня, російські окупаційні війська завдали удару по дитячому садку міста Суми. На жаль, на місці атаки знайшли мертвою жінку. Вона була охоронницею в дитячому садку. Також з місця удару госпіталізували двох поранених. Діти заклад не відвідували.
