06 мая 2026, 14:58

Мэр Черноморска идет служить в ВСУ: что известно

Скриншот с видео
Городской голова Черноморска Одесской области Василий Гуляев заявил о намерении вступить в ряды Вооруженных сил Украины

Об этом он сообщил в видеообращении, передает RegioNews.

"Я принял решение пойти в Вооруженные силы Украины. Это мое личное решение", – заявил Василий Гуляев.

Он подчеркнул, что не скрывается от обязанностей и подчеркнул, что во время службы городская команда продолжит работу.

По его словам, по завершении контракта он планирует вернуться к исполнению обязанностей городского головы.

"Должность, пока я буду служить, остается за мной, команда тоже остается. После завершения контракта я возвращаюсь на рабочее место", – отметил чиновник.

Справка: Василий Гуляев родился 3 сентября 1963 года в пгт. Александровка Одесской области. Был народным депутатом Украины VIII созыва, а мэром Черноморска избран в 2020 году.

Напомним, в феврале городского голову Светловодска Кировоградской области Андрея Малицкого мобилизовали. Чиновник сообщил, что после восстановления в должности его не допустили к рабочему месту, а затем сняли с бронирования и направили в территориальный центр комплектования.

Читайте также: Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы

мэр армия ВСУ Одесская область Черноморск мобилизация
