Мэр Черноморска идет служить в ВСУ: что известно
Городской голова Черноморска Одесской области Василий Гуляев заявил о намерении вступить в ряды Вооруженных сил Украины
Об этом он сообщил в видеообращении, передает RegioNews.
"Я принял решение пойти в Вооруженные силы Украины. Это мое личное решение", – заявил Василий Гуляев.
Он подчеркнул, что не скрывается от обязанностей и подчеркнул, что во время службы городская команда продолжит работу.
По его словам, по завершении контракта он планирует вернуться к исполнению обязанностей городского головы.
"Должность, пока я буду служить, остается за мной, команда тоже остается. После завершения контракта я возвращаюсь на рабочее место", – отметил чиновник.
Справка: Василий Гуляев родился 3 сентября 1963 года в пгт. Александровка Одесской области. Был народным депутатом Украины VIII созыва, а мэром Черноморска избран в 2020 году.
Напомним, в феврале городского голову Светловодска Кировоградской области Андрея Малицкого мобилизовали. Чиновник сообщил, что после восстановления в должности его не допустили к рабочему месту, а затем сняли с бронирования и направили в территориальный центр комплектования.
