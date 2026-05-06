Мэр Черноморска идет служить в ВСУ: что известно

Об этом он сообщил в видеообращении, передает RegioNews.

"Я принял решение пойти в Вооруженные силы Украины. Это мое личное решение", – заявил Василий Гуляев.

Он подчеркнул, что не скрывается от обязанностей и подчеркнул, что во время службы городская команда продолжит работу.

По его словам, по завершении контракта он планирует вернуться к исполнению обязанностей городского головы.

"Должность, пока я буду служить, остается за мной, команда тоже остается. После завершения контракта я возвращаюсь на рабочее место", – отметил чиновник.

Справка: Василий Гуляев родился 3 сентября 1963 года в пгт. Александровка Одесской области. Был народным депутатом Украины VIII созыва, а мэром Черноморска избран в 2020 году.

Напомним, в феврале городского голову Светловодска Кировоградской области Андрея Малицкого мобилизовали. Чиновник сообщил, что после восстановления в должности его не допустили к рабочему месту, а затем сняли с бронирования и направили в территориальный центр комплектования.

