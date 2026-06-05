Рыбный бизнес вне закона: во Львовской области суд вернул общинам более 600 га водного фонда

Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

Речь идет о трех земельных участках на территории Каменка-Бужской и Добротворской общин, где расположено Добротворское водохранилище.



Прокуроры установили, что одно из предприятий длительное время использовало водохранилище и землю водного фонда для рыбохозяйственной деятельности без надлежаще оформленных правовых оснований. При этом в бюджет не поступали предусмотренные законом платежи за использование государственного природного ресурса.





В целях защиты интересов государства прокуратура обратилась в суд. Хозяйственный суд удовлетворил иск, признал незаконным использование водохранилища и земельных участков, запретил предприятию осуществлять на них рыбохозяйственную деятельность и обязал вернуть земли государству.



Не согласившись с решением, предприятие подало апелляционную жалобу. Однако суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры и оставил решение по-прежнему.



Напомним, что в Херсонской области должностница ЦНАПа одного из сельсоветов незаконно зарегистрировала право частной собственности на три земельных участка , используя для этого поддельные документы.