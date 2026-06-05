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05 июня 2026, 20:49

Рыбный бизнес вне закона: во Львовской области суд вернул общинам более 600 га водного фонда

05 июня 2026, 20:49
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Западный апелляционный хозяйственный суд оставил по-прежнему решение, принятое по иску Жовковской окружной прокуратуры, о возвращении государству 667 га земель водного фонда на Львовщине

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

Речь идет о трех земельных участках на территории Каменка-Бужской и Добротворской общин, где расположено Добротворское водохранилище.

Прокуроры установили, что одно из предприятий длительное время использовало водохранилище и землю водного фонда для рыбохозяйственной деятельности без надлежаще оформленных правовых оснований. При этом в бюджет не поступали предусмотренные законом платежи за использование государственного природного ресурса.



В целях защиты интересов государства прокуратура обратилась в суд. Хозяйственный суд удовлетворил иск, признал незаконным использование водохранилища и земельных участков, запретил предприятию осуществлять на них рыбохозяйственную деятельность и обязал вернуть земли государству.

Не согласившись с решением, предприятие подало апелляционную жалобу. Однако суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры и оставил решение по-прежнему.

Напомним, что в Херсонской области должностница ЦНАПа одного из сельсоветов незаконно зарегистрировала право частной собственности на три земельных участка , используя для этого поддельные документы.

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