Эксдепутат-"регионал" из Сумщины получил приговор за корректировку вражеских ударов

Фото: Court.gov.ua

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, которого СБУ задержала в октябре 2024 года в Сумской области

Об этом сообщает пресс -служба СБУ, передает RegioNews .

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, которого СБУ задержала в октябре 2024 года в Сумской области.

Агентом ФСБ оказался завербованный врагом эксдепутат Шосткинского горсовета от запрещенной Партии регионов, корректировавший атаки рашистов по общине.

Как выяснило расследование, российские спецслужбы обещали ему оформить гражданство РФ в обмен на сотрудничество со страной-агрессором.

Для выполнения агентурных задач предатель на собственном авто объезжал местность и фиксировал на телефонную камеру пункты базирования и маршруты движения сил обороны.

Также он пытался завуалированно выспрашивать разведданные у своих знакомых во время бытовых разговоров на отстраненные темы.

Собранные сведения агент обобщал для куратора по РФ. Им оказался сотрудник Управления ФСБ по Брянской области, личность которого установлена Службой безопасности.

Помимо передачи координат потенциальных "целей", агент призвал российского спецслужба как можно скорее ударить по городу.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления предателя и задержали его по месту жительства.

Во время обысков у него изъят смартфон с поличным на врага.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, что Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области признал местного жителя виновным в государственной измене. Оказалось, он передавал данные россиянам о военном аэродроме.