17 апреля 2026, 07:48

Обстрелы Сумщины за сутки: оккупанты повредили инфраструктуру и убили двоих мужчин

Фото: полиция
За прошедшие сутки российские войска массированно обстреливали громады Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате обстрела погиб 26-летний мужчина. Ранения получили 54-летний мужчина и 67-летняя женщина. Повреждены админздание, объекты газотранспортной системы, АЗС и легковые автомобили.

В Белопольской громаде в результате атаки погиб 56-летний мужчина и был поврежден автомобиль.

В Буринской громаде ранения получили 45-летняя женщина и 53-летний мужчина, там также пострадали два дома. Еще один 40-летний мужчина был ранен в Николаевской громаде, где также повреждена легковушка.

Кроме того, в Тростянецкой, Березовской, Чернеччинской, Ахтырской и Глуховской громадах зафиксированы повреждения частных домов, хозяйственных построек и общежития.

На местах попаданий работали взрывотехники и следователи, задокументировавшие последствия атак.

Напомним, в Запорожской области за прошедшие сутки в результате массированных вражеских атак погибли три человека, еще 13 получили ранения. Под ударами оказались Запорожье, а также населённые пункты Запорожского и Пологовского районов.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Полтавщине женщине оторвало пальцы из-за взрыва: полиция выясняет обстоятельства
17 апреля 2026, 10:29
Клещи атакуют Полтаву: 80% пострадавших – дети, в городе готовят обработку парков
17 апреля 2026, 10:24
Массированная атака вражеских дронов по Люботину: под удар попало предприятие
17 апреля 2026, 10:10
В Херсоне оккупанты атаковали маршрутку: пассажиры не пострадали
17 апреля 2026, 09:58
Похитил женщину с ребенком и стрелял в полицейских: суд арестовал закарпатца
17 апреля 2026, 09:46
Вражеские удары по Харьковщине: двое погибших, еще 9 пострадавших
17 апреля 2026, 09:37
На Львовщине из-за горящей травы сгорели четыре дома, погиб человек
17 апреля 2026, 09:25
Рисовал граффити в трамвае: 25-летнему киевлянину сообщили о подозрении
17 апреля 2026, 09:14
В Тернопольской области во время срезки деревьев погиб молодой мужчина
17 апреля 2026, 09:10
100 дней Буданова во главе Офиса президента Украины
17 апреля 2026, 08:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Сергей Фурса
Все блоги »