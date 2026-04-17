Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска массированно обстреливали громады Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате обстрела погиб 26-летний мужчина. Ранения получили 54-летний мужчина и 67-летняя женщина. Повреждены админздание, объекты газотранспортной системы, АЗС и легковые автомобили.

В Белопольской громаде в результате атаки погиб 56-летний мужчина и был поврежден автомобиль.

В Буринской громаде ранения получили 45-летняя женщина и 53-летний мужчина, там также пострадали два дома. Еще один 40-летний мужчина был ранен в Николаевской громаде, где также повреждена легковушка.

Кроме того, в Тростянецкой, Березовской, Чернеччинской, Ахтырской и Глуховской громадах зафиксированы повреждения частных домов, хозяйственных построек и общежития.

На местах попаданий работали взрывотехники и следователи, задокументировавшие последствия атак.

Напомним, в Запорожской области за прошедшие сутки в результате массированных вражеских атак погибли три человека, еще 13 получили ранения. Под ударами оказались Запорожье, а также населённые пункты Запорожского и Пологовского районов.