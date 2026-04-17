17 квітня 2026, 07:48

Обстріли Сумщини за добу: окупанти пошкодили інфраструктуру та вбили двох чоловіків

Фото: поліція
Протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок обстрілу загинув 26-річний чоловік. Поранення отримали 54-річний чоловік та 67-річна жінка. Пошкоджені адмінбудівля, об’єкти газотранспортної системи, АЗС та легкові автомобілі.

У Білопільській громаді внаслідок атаки загинув 56-річний чоловік і був пошкоджений автомобіль.

У Буринській громаді поранення дістали 45-річна жінка та 53-річний чоловік, там також постраждали два будинки. Ще один 40-річний чоловік був поранений у Миколаївській громаді, де також понівечено легковик.

Крім того, у Тростянецькій, Березівській, Чернеччинській, Охтирській та Глухівській громадах зафіксовані пошкодження приватних осель, господарчих споруд та гуртожитку.

На місцях влучань працювали вибухотехніки та слідчі, які задокументували наслідки атак.

Нагадаємо, у Запорізькій області минулої доби внаслідок масованих ворожих атак загинули троє людей, ще 13 отримали поранення. Під ударами опинилися Запоріжжя, а також населені пункти Запорізького та Пологівського районів.

Сумська область війна обстріли наслідки пошкодження загиблі постраждалі
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
