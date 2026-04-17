Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок обстрілу загинув 26-річний чоловік. Поранення отримали 54-річний чоловік та 67-річна жінка. Пошкоджені адмінбудівля, об’єкти газотранспортної системи, АЗС та легкові автомобілі.

У Білопільській громаді внаслідок атаки загинув 56-річний чоловік і був пошкоджений автомобіль.

У Буринській громаді поранення дістали 45-річна жінка та 53-річний чоловік, там також постраждали два будинки. Ще один 40-річний чоловік був поранений у Миколаївській громаді, де також понівечено легковик.

Крім того, у Тростянецькій, Березівській, Чернеччинській, Охтирській та Глухівській громадах зафіксовані пошкодження приватних осель, господарчих споруд та гуртожитку.

На місцях влучань працювали вибухотехніки та слідчі, які задокументували наслідки атак.

