Фото: полиция

Во вторник, 31 марта, около 07:00 в одной из многоэтажек в Шостке произошел взрыв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медики.

По предварительным данным, в квартире сдетонировал неустановленный предмет. Тип и происхождение взрывчатки выясняются. В результате взрыва погиб 70-летний мужчина, который на тот момент находился в помещении.

Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в Николаевской области мужчина отправил жене посылку со взрывчаткой. В результате взрыва 25-летняя женщина погибла, двое ее детей в больнице.