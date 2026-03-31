На Сумщине в квартире многоэтажки произошел взрыв: погиб мужчина
Во вторник, 31 марта, около 07:00 в одной из многоэтажек в Шостке произошел взрыв
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медики.
По предварительным данным, в квартире сдетонировал неустановленный предмет. Тип и происхождение взрывчатки выясняются. В результате взрыва погиб 70-летний мужчина, который на тот момент находился в помещении.
Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, в Николаевской области мужчина отправил жене посылку со взрывчаткой. В результате взрыва 25-летняя женщина погибла, двое ее детей в больнице.
