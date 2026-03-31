08:40  31 марта
Месяц слежки и "охоты": новые детали убийства Игоря Комарова на Бали
08:49  31 марта
В Украине средняя зарплата выросла на 1,2%: кто зарабатывает больше всего
08:53  31 марта
В Харьковской области женщина подорвалась на взрывчатке
UA | RU
UA | RU
31 марта 2026, 09:28

На Сумщине в квартире многоэтажки произошел взрыв: погиб мужчина

31 марта 2026, 09:28
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 31 марта, около 07:00 в одной из многоэтажек в Шостке произошел взрыв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медики.

По предварительным данным, в квартире сдетонировал неустановленный предмет. Тип и происхождение взрывчатки выясняются. В результате взрыва погиб 70-летний мужчина, который на тот момент находился в помещении.

Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в Николаевской области мужчина отправил жене посылку со взрывчаткой. В результате взрыва 25-летняя женщина погибла, двое ее детей в больнице.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
