На Сумщині у квартирі багатоповерхівки стався вибух: загинув чоловік
У вівторок, 31 березня, близько 07:00 в одній із багатоповерхівок у Шостці стався вибух
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На місце події прибули поліцейські, рятувальники та медики.
За попередніми даними, у квартирі здетонував невстановлений предмет. Тип та походження вибухівки наразі з’ясовуються. Внаслідок вибуху загинув 70-річний чоловік, який на той момент перебував у приміщенні.
Правоохоронці оглянули місце події та опитали свідків. Всі обставини інциденту встановлюються.
Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік надіслав дружині посилку із вибухівкою. Внаслідок вибуху 25-річна жінка загинула, двоє її дітей у лікарні.
30 березня 2026
