У вівторок, 31 березня, близько 07:00 в одній із багатоповерхівок у ​​Шостці стався вибух

На місце події прибули поліцейські, рятувальники та медики.

За попередніми даними, у квартирі здетонував невстановлений предмет. Тип та походження вибухівки наразі з’ясовуються. Внаслідок вибуху загинув 70-річний чоловік, який на той момент перебував у приміщенні.

Правоохоронці оглянули місце події та опитали свідків. Всі обставини інциденту встановлюються.

