24 марта 2026, 15:59

В Николаевской области муж отправил жене посылку со взрывчаткой

иллюстративное фото: из открытых источников
В Николаевской области военнослужащий направил жене посылку со взрывчаткой. В результате взрыва женщина погибла, а двое детей получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Николаевской области.

Инцидент произошел вечером 20 марта в Первомайске. Там в квартире взорвался неизвестный предмет, в результате чего погибла женщина и пострадали двое малолетних детей.

Детей госпитализировали, пока их жизни ничего не угрожает.

По данным правоохранителей, 34-летний мужчина погибшей положил самодельную взрывчатку вместе с другими вещами в коробку, тщательно упаковал, обмотав скотчем, и передал знакомым для дальнейшего отправления почтовым сервисом.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих людей. Также ему инкриминируется незаконное хранение оружия.

За совершенное фигуранту грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, в Николаевской области в результате взрыва в квартире погибла женщина, двое ее детей в больнице. Погибшей было 25 лет.

