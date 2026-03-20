20 марта 2026, 08:33

864 удара по Запорожской области за сутки: есть жертвы и раненые

Фото: Сумская ОВА
За прошедшие сутки российские войска нанесли 864 удара по 40 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки погибли три человека, еще четверо получили ранения, среди них один ребенок.

Зафиксировано:

  • 19 авиаударов по населенным пунктам области, среди которых Малокатериновка, Веселянка, Любицкое, Юрковка, Терсянка, Любимовка и другие.
  • 610 беспилотников (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Гуляйполе, Орехов, Преображенку и ряд сел и городов района.
  • 5 обстрелов из РСЗО зафиксировано по ключевым населенным пунктам области.
  • 230 артиллерийских ударов пришлись по Степногорску, Приморскому, Степному, Павловке, Гуляйполю, Орехову и другим общинам области.

Поступило 70 сообщений о повреждениях жилых и нежилых построек, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, ночью 20 марта в результате атаки беспилотников в Одесской области пострадала портовая инфраструктура. Вражеские дроны повредили два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса. На момент удара оба судна были пришвартованы у причалов и загружены зерном.

