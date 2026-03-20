864 удари по Запорізькій області за добу: є жертви та поранені

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки загинули три людини, ще четверо зазнали поранень, серед них одна дитина.

Зафіксовано:

19 авіаударів по населених пунктах області, серед яких Малокатеринівка, Веселянка, Любицьке, Юрківка, Терсянка, Любимівка та інші.

610 безпілотників (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Гуляйполе, Оріхів, Преображенку та ще низку сіл і міст району.

5 обстрілів із РСЗВ зафіксовано по ключових населених пунктах області.

230 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову та інших громадах області.

Надійшло 70 повідомлень про пошкодження житлових та нежитлових будівель, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

Нагадаємо, вночі 20 березня внаслідок атаки безпілотників на Одещині постраждала портова інфраструктура. Ворожі дрони пошкодили два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу. На момент удару обидва судна були пришвартовані біля причалів і завантажені зерном.