В ночь на 20 марта российские войска атаковали 16 раз Днепропетровскую область, применяя артиллерию, беспилотники и авиабомбы. В результате обстрелов пострадали двое мужчин

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Никопольском районе оккупанты обстреляли Никополь и Марганецкую громаду.

В Синельниковском районе под ударом были Синельниково, Шахтерское, а также Межевская, Васильковская, Николаевская и Покровская громады. Повреждены административное здание, пожарная часть, около десяти частных домов и хозяйственные постройки.

Ранения получили двое мужчин. 65-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. 40-летний пострадавший получил помощь и будет лечиться дома.

Напомним, ночью 20 марта российские войска нанесли удары по Запорожскому району. В результате атаки погибла 30-летняя женщина, есть раненые.