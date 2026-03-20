09:20  20 марта
Смерть 11-летнего мальчика с аутизмом в Харькове: дело матери передали в суд
08:50  20 марта
На Львовщине микроавтобус съехал в кювет: погибла пассажирка
07:36  20 марта
В Харьковской области осудили военнослужащего за убийство побратыма
UA | RU
UA | RU
20 марта 2026, 07:14

Россияне ударили по Харькову: повреждено учебное заведение

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на 20 марта российские военные атаковали беспилотником Шевченковский район Харькова

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Прилет" вражеского БПЛА произошел в землю на территории одного из учебных заведений. Повреждено остекление окон.

Информации о пострадавших нет.

На месте вражеского удара работают соответствующие службы.

Напомним, ночью 20 марта российские войска нанесли удары по Запорожскому району. В результате атаки погибла 30-летняя женщина, есть раненые.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков война обстрелы беспилотники повреждения учебное заведение
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Спецрежим для украинских беженцев в ЕС: будет ли продолжение
20 марта 2026, 09:45
Российский дрон атаковал эвакуационный экипаж "Подснежники" на Донетчине: есть погибшая и раненые
20 марта 2026, 09:31
Смерть 11-летнего мальчика с аутизмом в Харькове: дело матери передали в суд
20 марта 2026, 09:20
Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине
20 марта 2026, 09:11
Фальсификат на 8 миллионов: на Буковине разоблачили подпольное производство дизеля
20 марта 2026, 08:59
На Львовщине микроавтобус съехал в кювет: погибла пассажирка
20 марта 2026, 08:50
Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 133 из 156 российских беспилотников
20 марта 2026, 08:37
864 удара по Запорожской области за сутки: есть жертвы и раненые
20 марта 2026, 08:33
Россияне атаковали дронами Полтавщину: повреждены предприятие и ЛЭП
20 марта 2026, 08:25
13 фиктивных инвалидностей: в Хмельницкой области будут судить врачей и их "клиентов"
20 марта 2026, 08:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »