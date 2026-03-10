Фиктивные кредиты на 35 млн грн: экспредседатель банка и директор предстанут перед судом

Иллюстративное фото: из открытых источников

В суд передан обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления банка и руководителя предприятия, обвиняемых в присвоении более 35 миллионов гривен банковских средств

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, бывший глава банка действовал в сговоре с директором компании, связанным с конвертационным центром. Через подконтрольные компании они организовали схему вывода средств.

Кредиты предоставлялись двум фирмам без надлежащего обеспечения, что противоречит законодательству. После получения средств компании покупали валюту и перечисляли ее за границу по контрактам на якобы поставку товаров, которые фактически не поставлялись.

После этого предприятия объявили банкротство, что сделало невозможным возврат кредитов. Банк признавали неплатежеспособным и приступили к его ликвидации. В результате этих действий убытки банка составили более 35 млн грн.

Напомним, в Киеве будут судить бизнесменов, не вернувших банку 25 млн грн кредита. В начале 2022 года подельники подали документы с ложными данными о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а именно на оплату за мнимую поставку 1 500 тонн аммиака. Делкам грозит до шести лет лишения свободы.