Ворвался через окно и украл кассу: в Киеве мужчина ограбил салон красоты

В Киеве судили мужчину, ограбившего салон красоты. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Инцидент произошел в августе прошлого года. В полицию обратился предприниматель, в салон красоты которого ворвался неизвестный. Оказалось, что злоумышленник отжал окно, проник в помещение, а затем открыл кассу и украл деньги.

Правоохранители задержали вора в Николаеве. Им оказался 42-летний мужчина, неоднократно испытывавший проблемы с законом. Теперь суд вынес ему приговор: мужчину приговорили к 7 годам и 5 месяцам лишения свободы.

