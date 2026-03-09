08:57  09 марта
В Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
08:38  09 марта
Поджоги автомобилей за деньги: в Полтаве студентку отправили под домашний арест
09 марта 2026, 10:31

В Киеве разоблачили фальшивых "ученых", которые уклонялись от мобилизации

09 марта 2026, 10:31
Фото: ДБР
Сотрудники ГБР разоблачили и пресекли в Киевской области деятельность группы лиц, которые организовали схему уклонения от мобилизации и присвоения бюджетных средств в одном из государственных университетов Киева

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Отмечается, что к схеме были причастны двое предпринимателей и должностное лицо учебного заведения.

Участники группы подыскивали военнообязанных мужчин, которые хотели избежать мобилизации, и оформляли их на должности научных сотрудников университета. Формально они входили в творческий коллектив, который якобы работал над проектом по созданию беспилотных летательных аппаратов.

На самом деле никаких исследований эти люди не проводили. Среди "ученых" были агроном, стоматолог, работник СТО и другие лица, не имеющие никакого отношения к научной деятельности.

Всего за полгода участники схемы помогли избежать мобилизации как минимум 14 людям. Стоимость таких "услуг" составляла от 1,5 до 4 тысяч долларов США с человека.

Четырем фигурантам сообщено о подозрении в служебном подлоге и завладении средствами университета, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили в Запорожье весь ректорат одного из университетов, организовавших коррупционную схему. Известно, что фигуранты заработали на ухилянтах более 50 млн гривен. Этой "схемой" воспользовались 2966 военнообязанных.

Инвалидность за 6 тысяч долларов: в Полтавской области разоблачили схему - среди подозреваемых должностное лицо
06 марта 2026, 14:00
От 3 до 24 тысяч долларов: в разных регионах Украины ликвидировали еще 10 "схем для уклонистов"
05 марта 2026, 14:50
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Днепропетровской области с шестого этажа общежития выпала 16-летняя девушка
09 марта 2026, 11:43
На Львовщине судили мужчину, который пытался выехать из Украины с болгарским паспортом
09 марта 2026, 11:32
Война без финиша: как размытые цели Трампа становятся ловушкой для США
09 марта 2026, 11:29
Из-за атак РФ на энергообъекты есть обесточивания в трех областях – Минэнерго
09 марта 2026, 11:14
В Черновцах из-за потепления днем временно будут отключать отопление
09 марта 2026, 10:57
Ракетный удар по Харькову 7 марта: спасательные работы завершены
09 марта 2026, 10:52
Харьков накопил почти 20 млрд грн долгов за коммуналку
09 марта 2026, 10:40
Россияне ударили по Запорожью: вспыхнул грузовик
09 марта 2026, 10:25
Харьков и Днепр тратят на армию меньше среди крупных городов
09 марта 2026, 10:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Валерий Пекар
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
