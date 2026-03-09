В Киеве разоблачили фальшивых "ученых", которые уклонялись от мобилизации

Отмечается, что к схеме были причастны двое предпринимателей и должностное лицо учебного заведения.

Участники группы подыскивали военнообязанных мужчин, которые хотели избежать мобилизации, и оформляли их на должности научных сотрудников университета. Формально они входили в творческий коллектив, который якобы работал над проектом по созданию беспилотных летательных аппаратов.

На самом деле никаких исследований эти люди не проводили. Среди "ученых" были агроном, стоматолог, работник СТО и другие лица, не имеющие никакого отношения к научной деятельности.

Всего за полгода участники схемы помогли избежать мобилизации как минимум 14 людям. Стоимость таких "услуг" составляла от 1,5 до 4 тысяч долларов США с человека.