В Киеве разоблачили фальшивых "ученых", которые уклонялись от мобилизации
Сотрудники ГБР разоблачили и пресекли в Киевской области деятельность группы лиц, которые организовали схему уклонения от мобилизации и присвоения бюджетных средств в одном из государственных университетов Киева
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
Четырем фигурантам сообщено о подозрении в служебном подлоге и завладении средствами университета, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили в Запорожье весь ректорат одного из университетов, организовавших коррупционную схему. Известно, что фигуранты заработали на ухилянтах более 50 млн гривен. Этой "схемой" воспользовались 2966 военнообязанных.