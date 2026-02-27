"Люди были на работе": россияне уничтожили агропредприятие в Сумской области - есть погибшие

Фото: ОВА

Об этом сообщает Сумская военная администрация, передает RegioNews.

В результате обстрела россиян в Ямпольской общине погибли две работницы аграрного предприятия. Это женщины 72 и 67 лет. Их тела извлекли из-под завалов.

Еще одна 60-летняя работница получила тяжелые ранения.

"Вражеские беспилотники фактически уничтожили здание агрофирмы. Люди были на работе", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее российская армия атаковала Полтавскую область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. В Лубенском районе повреждены частные домовладения и линия электропередач. Без света осталось 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.