Графики отключений на 28 февраля: когда украинцы будут без света в субботу

иллюстративное фото: из открытых источников

Завтра, 28 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечают в компании, главная причина введения мер ограничения – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в официальном сообщении.

Напомним, за время полномасштабной войны РФ совершила почти 5,8 тыс. атак на энергосистему Украины. Об этом сообщили в Минэнерго.