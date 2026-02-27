Графики отключений на 28 февраля: когда украинцы будут без света в субботу
Завтра, 28 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
Как отмечают в компании, главная причина введения мер ограничения – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в официальном сообщении.
Напомним, за время полномасштабной войны РФ совершила почти 5,8 тыс. атак на энергосистему Украины. Об этом сообщили в Минэнерго.