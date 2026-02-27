Пробка в центре Херсона: правоохранители установили личности тех, кто пытал население

Фото: прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене двум лицам. Эти люди имеют отношение к застенкам в Херсоне

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в подвале захваченного здания в центре временно оккупированного Херсона в 2022 году гражданских систематически подвергали незаконному содержанию и пыткам. Людей содержали в антисанитарном помещении без окон и освещения. В частности, их приковывали к батареям и ограничивали доступ к туалету.

К незаконно задержанным местным жителям применяли электрический ток, имитировали расстрел, угрожали сексуальным насилием.

Летом 2022 года двое подозреваемых вступили в созданную оккупационными властями так называемую "государственную службу безопасности Херсонской области", организованную по образцу фсб рф. Они искали жителей города с проукраинской позицией и преследовали.

В частности, в июле 2022 года россияне произвели обыск в доме жителя Херсона. После этого его вывезли в этот подвал. Во время допроса один из подозреваемых требовал доступа к контактам в телефоне потерпевшего и информацию о возможном сотрудничестве с украинскими правоохранителями. К голове мужчины приставляли оружие и имитировали выстрел.

В начале сентября 2022 года россияне поместили в этот подвал еще одного жителя Херсона. Его обвиняли в якобы наведении ракет по военным РФ. К нему применяли электрический ток, избивали по голове и телу.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры двум участникам незаконного вооруженного формирования заочно уведомлено о подозрении в государственной измене, участии в незаконном вооруженном формировании и жестоком обращении с гражданским населением (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 8 ст. 2 ст. Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу и расколола военнослужащего РФ, который вместе со своим сообщником расстрелял 9 украинских пленных во время боев в Курской области.