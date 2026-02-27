16:39  27 февраля
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 17:35

Пробка в центре Херсона: правоохранители установили личности тех, кто пытал население

27 февраля 2026, 17:35
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене двум лицам. Эти люди имеют отношение к застенкам в Херсоне

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в подвале захваченного здания в центре временно оккупированного Херсона в 2022 году гражданских систематически подвергали незаконному содержанию и пыткам. Людей содержали в антисанитарном помещении без окон и освещения. В частности, их приковывали к батареям и ограничивали доступ к туалету.

К незаконно задержанным местным жителям применяли электрический ток, имитировали расстрел, угрожали сексуальным насилием.

Летом 2022 года двое подозреваемых вступили в созданную оккупационными властями так называемую "государственную службу безопасности Херсонской области", организованную по образцу фсб рф. Они искали жителей города с проукраинской позицией и преследовали.

В частности, в июле 2022 года россияне произвели обыск в доме жителя Херсона. После этого его вывезли в этот подвал. Во время допроса один из подозреваемых требовал доступа к контактам в телефоне потерпевшего и информацию о возможном сотрудничестве с украинскими правоохранителями. К голове мужчины приставляли оружие и имитировали выстрел.

В начале сентября 2022 года россияне поместили в этот подвал еще одного жителя Херсона. Его обвиняли в якобы наведении ракет по военным РФ. К нему применяли электрический ток, избивали по голове и телу.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры двум участникам незаконного вооруженного формирования заочно уведомлено о подозрении в государственной измене, участии в незаконном вооруженном формировании и жестоком обращении с гражданским населением (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 8 ст. 2 ст. Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу и расколола военнослужащего РФ, который вместе со своим сообщником расстрелял 9 украинских пленных во время боев в Курской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пыточные оккупация Херсон
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Киеве мужчина угнал пассажирский автобус и устроил тройное ДТП
27 февраля 2026, 19:15
"Люди были на работе": россияне уничтожили агропредприятие в Сумской области - есть погибшие
27 февраля 2026, 18:55
В Италии задержан сын известного банкира с Днепропетровщины, его подозревают в убийстве отца
27 февраля 2026, 18:49
Командующему логистикой Воздушных сил, подозреваемого в масштабной коррупции, разрешили выйти под залог
27 февраля 2026, 18:25
Экс-премьер Великобритании стал советником Зеленского
27 февраля 2026, 18:05
Стало известно, сколько украинцев зарегистрировались на обследование по программе "Скрининг здоровья 40+"
27 февраля 2026, 17:28
Энергоатом получил новых руководителей
27 февраля 2026, 17:11
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
27 февраля 2026, 16:39
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
27 февраля 2026, 16:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »