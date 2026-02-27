Экс-премьер Великобритании стал советником Зеленского

фото: Офис Президента Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет советником по экономическому восстановлению Украины при президенте Владимире Зеленском

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Главком".

Отмечается, что совет сформирует группу экспертов, которые будут консультировать как президента Зеленского, так и его экономическую советницу, бывшую вице-премьер-министр Канады Христю Фриланд.

Сунак заявил, что для него было "честью" поддерживать Украину в должности премьер-министра, и отметил "такую храбрость, такую силу, такую изобретательность" украинцев в противостоянии войне.

"Западу нужна сильная Украина, а сильной Украине нужна сильная экономика", – отметил он.

Напомним, недавно Зеленский взвыл, что недоволен восстановлением энергетики в Украине. По его мнению, процесс восстановления следует ускорить.