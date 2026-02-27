16:39  27 февраля
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
27 февраля 2026, 18:05

Экс-премьер Великобритании стал советником Зеленского

27 февраля 2026, 18:05
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет советником по экономическому восстановлению Украины при президенте Владимире Зеленском

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Главком".

Отмечается, что совет сформирует группу экспертов, которые будут консультировать как президента Зеленского, так и его экономическую советницу, бывшую вице-премьер-министр Канады Христю Фриланд.

Сунак заявил, что для него было "честью" поддерживать Украину в должности премьер-министра, и отметил "такую храбрость, такую силу, такую изобретательность" украинцев в противостоянии войне.

"Западу нужна сильная Украина, а сильной Украине нужна сильная экономика", – отметил он.

Напомним, недавно Зеленский взвыл, что недоволен восстановлением энергетики в Украине. По его мнению, процесс восстановления следует ускорить.

Украина политика Владимир Зеленский Риши Сунак Восстановление Украины
