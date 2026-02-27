В Италии задержан сын известного банкира с Днепропетровщины, его подозревают в убийстве отца

иллюстративное фото: из открытых источников

По подозрению в смерти украинского банкира Александра Адарича задержали его сына

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ANSA.

Правоохранители предполагают, что мужчина заманил отца в дом, чтобы заставить его перечислить большую сумму средств.

Как известно, Адарич прибыл в Милан из Испании утром 23 января для заключения секретного соглашения. В тот же день ему предстояло вернуться назад. Встреча проходила в квартире по улице Виа Нерино в центре Милана. Полиция предполагает, что банкир получил удары, которые могли повлечь смерть, и только после этого его выбросили из окна. На его теле были обнаружены следы связывания.

Александр Адарич родился на Днепропетровщине. По образованию был экономистом и всю жизнь работал в банковской сфере.

