16:39  27 февраля
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 18:49

В Италии задержан сын известного банкира с Днепропетровщины, его подозревают в убийстве отца

27 февраля 2026, 18:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По подозрению в смерти украинского банкира Александра Адарича задержали его сына

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ANSA.

Правоохранители предполагают, что мужчина заманил отца в дом, чтобы заставить его перечислить большую сумму средств.

Как известно, Адарич прибыл в Милан из Испании утром 23 января для заключения секретного соглашения. В тот же день ему предстояло вернуться назад. Встреча проходила в квартире по улице Виа Нерино в центре Милана. Полиция предполагает, что банкир получил удары, которые могли повлечь смерть, и только после этого его выбросили из окна. На его теле были обнаружены следы связывания.

Александр Адарич родился на Днепропетровщине. По образованию был экономистом и всю жизнь работал в банковской сфере.

Напомним, одобрявшего Путина итальянца не пустили в Украину. Инцидент произошел в начале 2026 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение смерть убийство полиция Италия банкир
СМИ назвали подозреваемого в убийстве Андрея Портнова
27 февраля 2026, 11:49
На Бали найдены человеческие останки: полиция проверяет связь с пропавшим украинцем Комаровым
27 февраля 2026, 11:12
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Киеве мужчина угнал пассажирский автобус и устроил тройное ДТП
27 февраля 2026, 19:15
"Люди были на работе": россияне уничтожили агропредприятие в Сумской области - есть погибшие
27 февраля 2026, 18:55
Командующему логистикой Воздушных сил, подозреваемого в масштабной коррупции, разрешили выйти под залог
27 февраля 2026, 18:25
Экс-премьер Великобритании стал советником Зеленского
27 февраля 2026, 18:05
Пробка в центре Херсона: правоохранители установили личности тех, кто пытал население
27 февраля 2026, 17:35
Стало известно, сколько украинцев зарегистрировались на обследование по программе "Скрининг здоровья 40+"
27 февраля 2026, 17:28
Энергоатом получил новых руководителей
27 февраля 2026, 17:11
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
27 февраля 2026, 16:39
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
27 февраля 2026, 16:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »