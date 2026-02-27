Россия создала угрозу гуманитарной катастрофы в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на уполномоченного Совета по правам человека Дмитрия Лубинца в Facebook.

"Россия снова сознательно создает угрозу гуманитарной катастрофы. На этот раз россияне опубликовали кадры уничтожения дамбы вблизи Константиновки Донецкой области", – отметил Лубинец.

Такие действия россиян могут привести к:

подтопление населённых пунктов;

разрушение критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения;

уничтожение дорог и мостов;

потери людьми домов и средств к существованию;

отравления воды и почв, гибели целых экосистем.

Напомним, на днях россияне взорвали дамбу в Донецкой области. Россияне сбросили 3-х тонну управляемую авиационную бомбу на дамбу в районе населенного пункта Осыково.