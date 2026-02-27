Россия создала угрозу гуманитарной катастрофы в Донецкой области
Уничтожив дамбу возле города Константиновка Донецкой области, россияне сознательно создают угрозу гуманитарной катастрофы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на уполномоченного Совета по правам человека Дмитрия Лубинца в Facebook.
"Россия снова сознательно создает угрозу гуманитарной катастрофы. На этот раз россияне опубликовали кадры уничтожения дамбы вблизи Константиновки Донецкой области", – отметил Лубинец.
Такие действия россиян могут привести к:
- подтопление населённых пунктов;
- разрушение критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения;
- уничтожение дорог и мостов;
- потери людьми домов и средств к существованию;
- отравления воды и почв, гибели целых экосистем.
Напомним, на днях россияне взорвали дамбу в Донецкой области. Россияне сбросили 3-х тонну управляемую авиационную бомбу на дамбу в районе населенного пункта Осыково.
Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой областиВсе новости »
24 февраля 2026, 20:43РФ оккупировала еще один населенный пункт в Донецкой области
23 февраля 2026, 21:03Россияне усилили давление на фронте в Донецкой области
21 февраля 2026, 15:31
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Первая украинская баллистика: в Fire Point показали первые пуски ракет FP-7
27 февраля 2026, 21:35На Львовщине аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного
27 февраля 2026, 21:15Пытал и расстреливал людей в Буче: ДБР разоблачило российского военного
27 февраля 2026, 20:45Война длится 11 лет и может продолжаться еще 11 лет
27 февраля 2026, 20:28Графики отключений на 28 февраля: когда украинцы будут без света в субботу
27 февраля 2026, 20:05В Тернопольской области будут судить 31-летнего мужчину, который до смерти избил пенсионера
27 февраля 2026, 19:33В Киеве мужчина угнал пассажирский автобус и устроил тройное ДТП
27 февраля 2026, 19:15"Люди были на работе": россияне уничтожили агропредприятие в Сумской области - есть погибшие
27 февраля 2026, 18:55В Италии задержан сын известного банкира с Днепропетровщины, его подозревают в убийстве отца
27 февраля 2026, 18:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все блоги »