16:39  27 февраля
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
27 февраля 2026, 20:48

Россия создала угрозу гуманитарной катастрофы в Донецкой области

27 февраля 2026, 20:48
иллюстративное фото: из открытых источников
Уничтожив дамбу возле города Константиновка Донецкой области, россияне сознательно создают угрозу гуманитарной катастрофы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на уполномоченного Совета по правам человека Дмитрия Лубинца в Facebook.

"Россия снова сознательно создает угрозу гуманитарной катастрофы. На этот раз россияне опубликовали кадры уничтожения дамбы вблизи Константиновки Донецкой области", – отметил Лубинец.

Такие действия россиян могут привести к:

  • подтопление населённых пунктов;
  • разрушение критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения;
  • уничтожение дорог и мостов;
  • потери людьми домов и средств к существованию;
  • отравления воды и почв, гибели целых экосистем.

Напомним, на днях россияне взорвали дамбу в Донецкой области. Россияне сбросили 3-х тонну управляемую авиационную бомбу на дамбу в районе населенного пункта Осыково.

РФ дамба Донецкая область подрыв Донетчина
25 февраля 2026
