Война длится 11 лет и может продолжаться еще 11 лет
Конечно, даже думать о таком не хочется
Но мы не можем прятаться в тёплую ванну психологического комфорта и отвергать такой сценарий.
Потому что Россия умеет играть в долгую, воевать десятками лет. Они готовы оплачивать "величие" любой ценой.
Даже миллионами своих детей.
Если война еще 11 лет, мы готовимся, чтобы долго держаться? Или у нас горизонт планирования несколько месяцев максимум?
Война на устойчивость систем проигрывает тот, кто посыплется первым.
Не готовящий себя и своих детей.
27 февраля 2026, 18:49
