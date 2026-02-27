Война длится 11 лет и может продолжаться еще 11 лет

Конечно, даже думать о таком не хочется

иллюстративное фото: из открытых источников

Но мы не можем прятаться в тёплую ванну психологического комфорта и отвергать такой сценарий.

Потому что Россия умеет играть в долгую, воевать десятками лет. Они готовы оплачивать "величие" любой ценой.

Даже миллионами своих детей.

Если война еще 11 лет, мы готовимся, чтобы долго держаться? Или у нас горизонт планирования несколько месяцев максимум?

Война на устойчивость систем проигрывает тот, кто посыплется первым.

Не готовящий себя и своих детей.