Фото: ОВА

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

У Конотопській громаді російські війська поцілили у приватний будинок. На місці влучання виникла масштабна пожежа. З будинку врятували трьох людей. Вони зазнали сильного стресу, постраждалим надається необхідна допомога.

Ще двома ударами росіяни поцілили у багатоповерхові будинки в Сумській громаді. Попередньо, без постраждалих. Внаслідок атак пошкоджені оселі людей.

На місцях працюють необхідні служби, мешканцям надають допомогу.

