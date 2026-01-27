18:45  27 січня
В Україну йде потепління до +14 градусів
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 16:58

Прикордонники знищили важливу інфраструктуру противника на Сумщині

27 січня 2026, 16:58
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Оператори БпЛА 5 прикордонного загону знищили цілі противника у Сумській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"У ході завчасно спланованих та злагоджених дій було здійснено ефективну повітряну розвідку, за результатами якої визначено пріоритетні цілі та завдано точного вогневого ураження по ключових елементах інфраструктури ворога", – йдеться у повідомленні.

За підсумками бойової роботи знищено та уражено антени зв’язку й керування безпілотними літальними апаратами, автотранспорт, укриття, а також живу силу противника.

Нагадаємо, кілька днів тому українські прикордонники завдали ударів по ворогу на Сумщині. Це сталося на Північно-Слобожанському напрямку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область війна відео Сумщина прикордонники БПЛА
Армія РФ атакувала Україну 165 безпілотниками: ППО знешкодила 135 БпЛА
27 січня 2026, 08:41
В регіонах України через обстріли запровадили аварійні вимкнення електроенергії
27 січня 2026, 07:59
Понад 800 окупантів і 47 артсистем: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
27 січня 2026, 07:18
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
ПАРЄ засудила російські вибори на окупованих територіях у 2023–2024 роках
27 січня 2026, 18:54
В Україну йде потепління до +14 градусів
27 січня 2026, 18:45
На Дніпропетровщині поранена 33-річна жінка, пошкоджено 2 п’ятиповерхівки та газогін
27 січня 2026, 18:43
Смартфони Samsung за оцінкою експертів Алло: що дійсно важливо при покупці
27 січня 2026, 18:32
На Черкащині посадовцю повідомили про підозру через завдані збитки на 5,6 млн грн під час облаштування укриття
27 січня 2026, 18:20
Смертельна ДТП на Буковині: вантажівка збила пенсіонерку
27 січня 2026, 18:10
У Рівному п’яний 50-річний чоловік ударив 29-річного ножем у голову: підозрюваного затримали
27 січня 2026, 18:07
На Львівщині військовий у СЗЧ вдарив поліцейського
27 січня 2026, 17:55
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
27 січня 2026, 17:54
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
27 січня 2026, 17:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »