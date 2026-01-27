Прикордонники знищили важливу інфраструктуру противника на Сумщині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"У ході завчасно спланованих та злагоджених дій було здійснено ефективну повітряну розвідку, за результатами якої визначено пріоритетні цілі та завдано точного вогневого ураження по ключових елементах інфраструктури ворога", – йдеться у повідомленні.

За підсумками бойової роботи знищено та уражено антени зв’язку й керування безпілотними літальними апаратами, автотранспорт, укриття, а також живу силу противника.

Нагадаємо, кілька днів тому українські прикордонники завдали ударів по ворогу на Сумщині. Це сталося на Північно-Слобожанському напрямку.