Прикордонники знищили важливу інфраструктуру противника на Сумщині
Оператори БпЛА 5 прикордонного загону знищили цілі противника у Сумській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"У ході завчасно спланованих та злагоджених дій було здійснено ефективну повітряну розвідку, за результатами якої визначено пріоритетні цілі та завдано точного вогневого ураження по ключових елементах інфраструктури ворога", – йдеться у повідомленні.
За підсумками бойової роботи знищено та уражено антени зв’язку й керування безпілотними літальними апаратами, автотранспорт, укриття, а також живу силу противника.
Нагадаємо, кілька днів тому українські прикордонники завдали ударів по ворогу на Сумщині. Це сталося на Північно-Слобожанському напрямку.
Армія РФ атакувала Україну 165 безпілотниками: ППО знешкодила 135 БпЛАВсі новини »
27 січня 2026, 08:41В регіонах України через обстріли запровадили аварійні вимкнення електроенергії
27 січня 2026, 07:59Понад 800 окупантів і 47 артсистем: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
27 січня 2026, 07:18
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
ПАРЄ засудила російські вибори на окупованих територіях у 2023–2024 роках
27 січня 2026, 18:54В Україну йде потепління до +14 градусів
27 січня 2026, 18:45На Дніпропетровщині поранена 33-річна жінка, пошкоджено 2 п’ятиповерхівки та газогін
27 січня 2026, 18:43Смартфони Samsung за оцінкою експертів Алло: що дійсно важливо при покупці
27 січня 2026, 18:32На Черкащині посадовцю повідомили про підозру через завдані збитки на 5,6 млн грн під час облаштування укриття
27 січня 2026, 18:20Смертельна ДТП на Буковині: вантажівка збила пенсіонерку
27 січня 2026, 18:10У Рівному п’яний 50-річний чоловік ударив 29-річного ножем у голову: підозрюваного затримали
27 січня 2026, 18:07На Львівщині військовий у СЗЧ вдарив поліцейського
27 січня 2026, 17:55З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
27 січня 2026, 17:54Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
27 січня 2026, 17:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі блоги »