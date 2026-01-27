08:57  27 января
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
08:29  27 января
В Киеве ночью произошел пожар в девятиэтажке: погиб человек
08:21  27 января
Взятка за снятие с розыска: в Тернопольской области чиновника ТЦК взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
27 января 2026, 07:18

Более 800 оккупантов и 47 артсистем: в Генштабе назвали потери россиян за сутки

27 января 2026, 07:18
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 820 российских оккупантов, один танк, три бронемашины и 47 артсистем врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 27.01.26 ориентировочно составили:

Потери россиян 27 января 2026 года

Напомним, украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Харьковщине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты ВСУ фронт потери россиян российская армия
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Картофель и огурцы становятся все дороже: как в Украине изменились цены на овощи
27 января 2026, 09:30
Из-за гололеда более 140 населенных пунктов Хмельниччины остались без света
27 января 2026, 09:11
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
27 января 2026, 08:57
Во Львовской области мужчина пытался провезти через границу IPhone на 2 млн грн под видом подержанной одежды
27 января 2026, 08:50
826 ударов по Запорожской области за сутки: пострадала молодая женщина
27 января 2026, 08:49
Армия РФ атаковала Украину 165 беспилотниками: ПВО обезвредила 135 БпЛА
27 января 2026, 08:41
Жестокое обращение с медведицами под Киевом: полиция открыла производство
27 января 2026, 08:40
В Киеве ночью произошел пожар в девятиэтажке: погиб человек
27 января 2026, 08:29
Взятка за снятие с розыска: в Тернопольской области чиновника ТЦК взяли под стражу
27 января 2026, 08:21
Россияне атаковали объект инфраструктуры во Львовской области
27 января 2026, 08:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »