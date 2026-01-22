В Запорожье аферист выманил у людей десятки тысяч гривен на "лечение"

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 26-летний житель Запорожья ранее был судим. Он знакомился с людьми в интернете, входил в доверие и выманивал деньги, сочиняя истории о болезнях, якобы ему нужно на лечение.

В частности, когда он находился в больнице, он обманул лечившегося там пенсионера. Аферист тайно зарегистрировал "Приват24" мужчину по своему телефону и украл с его счетов 10 000 гривен. В общей сложности он мог украсть не менее 70 тысяч гривен.

Дело уже передано в суд.

