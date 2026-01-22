13:21  22 января
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
В Днепре российский БпЛА попал в дом
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
22 января 2026, 12:55

В Запорожье аферист выманил у людей десятки тысяч гривен на "лечение"

22 января 2026, 12:55
В Запорожье разоблачили серийного мошенника. Известно, что он устраивал фейковые сборы средств

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 26-летний житель Запорожья ранее был судим. Он знакомился с людьми в интернете, входил в доверие и выманивал деньги, сочиняя истории о болезнях, якобы ему нужно на лечение.

В частности, когда он находился в больнице, он обманул лечившегося там пенсионера. Аферист тайно зарегистрировал "Приват24" мужчину по своему телефону и украл с его счетов 10 000 гривен. В общей сложности он мог украсть не менее 70 тысяч гривен.

Дело уже передано в суд.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, отобравшего деньги у девушки, угрожая игрушечным пистолетом. Злоумышленник – 26-летний уроженец Черниговщины, недавно переехавший в столицу в поисках работы.

