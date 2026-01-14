10:49  14 января
14 января 2026, 10:40

В Сумах ВАЗ сбил пенсионерку на пешеходном переходе – женщина в больнице

Фото: Национальная полиция
Во вторник, 13 января, в Сумах произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Вячеслава Чорновола

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на 69-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства аварии.

Правоохранители призывают водителей быть внимательными вблизи пешеходных переходов, а пешеходов – соблюдать правила дорожной безопасности. Взаимная ответственность на дороге спасает жизнь.

Напомним, в Тернопольской области в ДТП травмировались женщина с двумя детьми. Авария с пострадавшими произошла 6 января около 18:30 на трассе Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь в селе Дарахив.

