10:49  14 січня
ДТП на Хмельниччині: легковик врізався в автовоз на зустрічній, серед загиблих – дитина
09:35  14 січня
У центрі Одеси автівка збила двох жінок на пішохідному переході
08:38  14 січня
У Києві жінка поранила співмешканця чотирма ударами ножа
UA | RU
UA | RU
14 січня 2026, 10:40

У Сумах ВАЗ збив пенсіонерку на пішохідному переході – жінка у лікарні

14 січня 2026, 10:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 13 січня, у Сумах сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці В'ячеслава Чорновола

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на 69-річну жінку, яка переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.

Унаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. Автомобіль вилучено та поміщено на штрафмайданчик.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція продовжує з'ясовувати всі обставини аварії.

Правоохоронці закликають водіїв бути уважними поблизу пішохідних переходів, а пішоходів – дотримуватися правил дорожньої безпеки. Взаємна відповідальність на дорозі рятує життя.

Нагадаємо, на Тернопільщині в ДТП травмувалися жінка з двома дітьми. Аварія із потерпілими сталася 6 січня близько 18:30 на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль в селі Дарахів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП ПДР Суми лікарня пенсіонерка пішохідний перехід ВАЗ
У центрі Одеси автівка збила двох жінок на пішохідному переході
14 січня 2026, 09:35
У Тернопільській області аварія переросла в бійку між водіями
13 січня 2026, 22:40
На Прикарпатті п'яна водійка збила людину і влетіла в огорожу
13 січня 2026, 19:15
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
2 млн українців ухиляються від мобілізації: заява Федорова
14 січня 2026, 12:46
За $10 тисяч обіцяв піший перехід: у Києві затримали "провідника" до Румунії
14 січня 2026, 12:43
У київському хостелі чоловік підірвав гранату після сварки з сусідом
14 січня 2026, 12:31
Федоров про Міноборони: дрони, ШІ та повна трансформація армії
14 січня 2026, 12:25
Росіяни вночі вдарили по Краматорську: виникли пожежі, є загиблий
14 січня 2026, 12:11
З України намагалися вивезти скіфську зброю та колекцію старовинних монет
14 січня 2026, 11:53
Цифра цілком підйомна: скільки коштує енергетичний порятунок Києва
14 січня 2026, 11:36
Повне знеструмлення: мер одного з міст закликав готуватися до добової відсутності світла
14 січня 2026, 11:17
Офіційно: Тимошенко вручили підозру – є записи розмов і відео обшуків
14 січня 2026, 11:10
ДТП на Хмельниччині: легковик врізався в автовоз на зустрічній, серед загиблих – дитина
14 січня 2026, 10:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »