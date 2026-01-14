У Сумах ВАЗ збив пенсіонерку на пішохідному переході – жінка у лікарні

Фото: Національна поліція

У вівторок, 13 січня, у Сумах сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці В'ячеслава Чорновола

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на 69-річну жінку, яка переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.

Унаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. Автомобіль вилучено та поміщено на штрафмайданчик.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція продовжує з'ясовувати всі обставини аварії.

Правоохоронці закликають водіїв бути уважними поблизу пішохідних переходів, а пішоходів – дотримуватися правил дорожньої безпеки. Взаємна відповідальність на дорозі рятує життя.

