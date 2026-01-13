Фото: полиция

В одном из населенных пунктов Сумского района 12 января обнаружили вражеский FPV-дрон, который не сдетонировал

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место происшествия прибыла мобильная группа взрывотехнической службы полиции.

Специалисты обезвредили боевую часть дрона (поразительный элемент обломочного действия), после чего уничтожили ее неподалеку путем контролируемого подрыва.

Полиция напоминает: в случае обнаружения беспилотников, их обломков или каких-либо подозрительных предметов, категорически запрещено подходить к ним или трогать руками. О таких находках следует немедленно сообщать по номеру 102.

Напомним, в Черниговской области во дворе частного дома нашли боевую часть ракеты. Взрывотехники обезвредили боеприпас.