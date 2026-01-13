11:55  13 января
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
13 января 2026, 13:33

В Сумской области разминировали российский квадрокоптер с обломочным боеприпасом

13 января 2026, 13:33
Фото: полиция
В одном из населенных пунктов Сумского района 12 января обнаружили вражеский FPV-дрон, который не сдетонировал

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место происшествия прибыла мобильная группа взрывотехнической службы полиции.

Специалисты обезвредили боевую часть дрона (поразительный элемент обломочного действия), после чего уничтожили ее неподалеку путем контролируемого подрыва.

Полиция напоминает: в случае обнаружения беспилотников, их обломков или каких-либо подозрительных предметов, категорически запрещено подходить к ним или трогать руками. О таких находках следует немедленно сообщать по номеру 102.

Напомним, в Черниговской области во дворе частного дома нашли боевую часть ракеты. Взрывотехники обезвредили боеприпас.

