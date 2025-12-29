18:29  29 декабря
Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов
15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 20:20

Во дворе частного дома в Черниговской области нашли боевую часть ракеты

29 декабря 2025, 20:20
Фото: Национальная полиция Украины
Взрывотехники изъяли опасную боевую часть ракеты со двора частного дома

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полиция обезвредила боевую часть вражеской ракеты, найденную на территории частного домовладения. Опасный предмет обнаружили во дворе, где он представлял угрозу жителям.

Во дворе нашли опасную боевую часть ракеты

Специалисты взрывотехнической службы тщательно осмотрели находку и, соблюдая все правила безопасности, изъяли ее для дальнейшего уничтожения. В ходе операции жители близлежащих домов не пострадали, сообщают в полиции.

Правоохранители напоминают, что обнаружение любых взрывоопасных предметов – от снарядов и мин до частей беспилотников или ракет – требует немедленного уведомления компетентных органов. Обращаться следует по телефону 102, к военным, ГСЧС или органам местной власти.

Специалисты взрывотехнической службы изъяли ее для уничтожения

Полиция призывает граждан соблюдать правила безопасности и не пытаться самостоятельно перемещать подозрительные предметы.

Ранее сообщалось, в результате ударов по жилым домам на Харьковщине пострадали трое местных жителя – в частности, российский дрон атаковал 50-летнего мужчину, который просто шел пешком вблизи села Новая Казачья, и 66-летнюю женщину в Чугуеве.

