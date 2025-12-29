Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полиция обезвредила боевую часть вражеской ракеты, найденную на территории частного домовладения. Опасный предмет обнаружили во дворе, где он представлял угрозу жителям.

Специалисты взрывотехнической службы тщательно осмотрели находку и, соблюдая все правила безопасности, изъяли ее для дальнейшего уничтожения. В ходе операции жители близлежащих домов не пострадали, сообщают в полиции.

Правоохранители напоминают, что обнаружение любых взрывоопасных предметов – от снарядов и мин до частей беспилотников или ракет – требует немедленного уведомления компетентных органов. Обращаться следует по телефону 102, к военным, ГСЧС или органам местной власти.

Полиция призывает граждан соблюдать правила безопасности и не пытаться самостоятельно перемещать подозрительные предметы.

