У Дніпрі чоловік взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
На Сумщині розмінували російський квадрокоптер з уламковим боєприпасом

Фото: поліція
В одному з населених пунктів Сумського району 12 січня виявили ворожий FPV-дрон, який не здетонував

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце події прибула мобільна група вибухотехнічної служби поліції.

Фахівці знешкодили бойову частину дрона (уражаючий елемент уламкової дії), після чого знищили її неподалік шляхом контрольованого підриву.

Поліція нагадує: у разі виявлення безпілотників, їхніх уламків або будь-яких підозрілих предметів, категорично заборонено підходити до них чи чіпати руками. Про такі знахідки слід негайно повідомляти за номером 102.

Нагадаємо, на Чернігівщині на подвір’ї приватного будинку знайшли бойову частину ракети. Вибухотехніки знешкодили боєприпас.

