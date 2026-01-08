Обустроил "пункт наблюдения" прямо на крыше: в Хмельницкой области мужчина следил для россиян за украинскими вертолетами

Иллюстративное фото

Судили агента российской разведки, приводившего воздушные атаки врага по Хмельнитчине. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, злоумышленник корректировал ракетные удары россиян по авиационной инфраструктуре Хмельницкой области. В частности, среди целей россиян были аэродромы с боевыми вертолетами ВСУ. Предатель обустроил "наблюдательный пункт" в собственном доме, расположенном вблизи одного из режимных объектов.

Известно, что мужчина также установил на крыше дома камеру с удалённым доступом для российских спецслужб. Таким образом, россияне хотели отслеживать активность украинской авиации для подготовки воздушных ударов.

СБУ задержала предателя. Им оказался 31-летний местный житель. Его завербовали россияне, когда он искал легкие деньги в интернете. Теперь он получил приговор: суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

