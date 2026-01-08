11:30  08 января
В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов
08:36  08 января
В Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
06:24  08 января
Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб
08 января 2026, 11:00

Обустроил "пункт наблюдения" прямо на крыше: в Хмельницкой области мужчина следил для россиян за украинскими вертолетами

08 января 2026, 11:00
Иллюстративное фото
Судили агента российской разведки, приводившего воздушные атаки врага по Хмельнитчине. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, злоумышленник корректировал ракетные удары россиян по авиационной инфраструктуре Хмельницкой области. В частности, среди целей россиян были аэродромы с боевыми вертолетами ВСУ. Предатель обустроил "наблюдательный пункт" в собственном доме, расположенном вблизи одного из режимных объектов.

Известно, что мужчина также установил на крыше дома камеру с удалённым доступом для российских спецслужб. Таким образом, россияне хотели отслеживать активность украинской авиации для подготовки воздушных ударов.

СБУ задержала предателя. Им оказался 31-летний местный житель. Его завербовали россияне, когда он искал легкие деньги в интернете. Теперь он получил приговор: суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ предотвратила заказное убийство воина-разведчика Сил обороны в Запорожье. В городе задержан агент ФСБ, который готовил ликвидацию бойца элитного разведподразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
07 августа 2025
