09 грудня 2025, 20:29

У Сумах поліція розшукала чоловіка, який влаштував стрілянину по чотирьом підлітках

09 грудня 2025, 20:29
Фото: Національна поліція України
Поліція затримала 60-річного чоловіка, який стріляв у дітей у Сумах, постраждалих госпіталізували з незначними травмами

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає Regionews.

Поліція Сумщини встановила чоловіка, причетного до стрілянини по неповнолітніх у місті Суми. За попередніми даними, 60-річний чоловік відкрив вогонь по чотирьох дітей віком від 13 до 16 років. Постраждалим надано медичну допомогу, загрози життю немає, травми оцінюють як незначні.

Правоохоронці провели обстеження району, опитали свідків і встановили квартиру, звідки могли здійснюватися постріли. Під час огляду помешкання поліцейські виявили гладкоствольну мисливську рушницю та стріляну гільзу, що підтверджує факт використання зброї.

Наразі слідчі проводять комплекс процесуальних дій для з’ясування всіх обставин події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та п. 1, 2, 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Правоохоронці встановлюють мотиви чоловіка та повну хронологію події, щоб притягти його до відповідальності та запобігти можливим подібним інцидентам у майбутньому.

Раніше повідомлялося про смертельну стрілянину на Фонтанській дорозі в Одесі – чоловік загинув просто посеред вулиці. Поліція продовжує встановлювати всі деталі інциденту та шукає особу, причетну до злочину.

Суми стрілянина діти мисливська рушниця кримінал затримання
