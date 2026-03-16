Жители Киева стали чаще жаловаться на укусы животных

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.

В столице последние случаи заболевания людей бешенством были в 2011 и 2016 годах.

"В то же время ситуация с бешенством среди животных остается напряженной. В 2025 году в Киеве зафиксировано 4 очага бешенства, лабораторно подтверждено заболевание у 6 животных", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в прошлом году в столичные медучреждения обратились 4670 пострадавших, из них – 770 дети. Это на 27,7% больше, чем в 2024 году.

Как сообщалось, в Киеве на Оболони волк покусал женщину. Она содержала животное в квартире.