В Словакии заявили о прекращении аварийных поставок электроэнергии Украине

Словакия объявила о расторжении договора по аварийной помощи с "Укрэнерго"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что после ряда публичных заявлений, которые мы видели в феврале и марте, НЭК "Укрэнерго" получила от словацкого системного оператора, компании SEPS, официальное письмо о одностороннем прекращении Договора о взаимном оказании аварийной помощи.

Окончательное прекращение договорных условий произойдет с мая этого года.

"Причины, по которым коллеги отменяют действие договора, остались без объяснения со стороны руководства SEPS. Со своей стороны, НЭК "Укрэнерго" никогда не допускала никаких нарушений договорных условий с SEPS, действуя в духе добрососедства и уважения норм европейского законодательства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина снова начала продавать электроэнергию за границу. Это произошло впервые с ноября 2025 года.