Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
16 марта 2026, 19:49

Русско-украинская война выглядит как противостояние не цивилизаций, а эпох

Читайте також українською мовою
Все знают, что такое геополитика, а сегодня мы поговорим о хронополитике
иллюстративное фото: из открытых источников
Каждая область человеческой жизни с момента возникновения человечества проходит через определенные этапы. Различные сферы жизни (экономика, государственное устройство, мышление и т.п.) поднимаются до новых (или падают до старых) этапов не синхронно, но в целом корреляция есть. Так что можно с определенным уровнем приближения говорить о фазах развития.

Если рассматривать историю человечества как постепенное изменение фаз, то в каждый конкретный момент разные фазы сосуществуют на планете. Индустриальные модерные государства политических наций соседствуют с феодальными или квазифеодальными империями, а недалеко могут жить почти рабовладельческие диктатуры и государства-банды или путешествовать совсем архаические племена.

Если проанализировать происходящие на планете конфликты, то часть этих конфликтов выглядит как противостояние не цивилизаций, а эпох – не геополитика, а хронополитика. Российско-украинская война как раз из этой категории.

Обе страны вышли из СССР, находясь примерно на одном уровне экономического, политического, культурного, ментального развития. Помню, в 1990-е считалось (с обеих сторон тогда еще не демаркированной границы), что россия будет двигаться скорее просто потому, что денег больше, а импульс к развитию у двух стран примерно такой же. Однако уже в начале 2000-х становится очевидным, что пути стран разошлись: Украина выбрала движение к модерну (пусть тогда еще очень медленное, при Кучме почти незаметное – как шутили, "мы не ползем, а лежим в правильном направлении"), тогда как россия начала погружаться в архаику (мы видели их и инструментом этого движения). После 2014 года все значительно ускорилось, и разрыв во времени разразился кровью, став очевидным для всего мира.

Джохару Дудаеву приписывается фраза, что Россия не только хочет погрузиться в прошлое, но и всех вокруг туда затащить. Так или иначе, мы здесь видим основополагающую причину русско-украинской войны: страны двигаются в противоположные стороны по оси времени.

(Отдельно отмечу, что такое движение в противоположные стороны порождает гипотезу, что есть какие-то "магниты", которые притягивают Украину и одновременно отталкивают россию. Я таких концепций нашел три, а интересно, сколько вы найдете.)

А теперь что из этого следует.

Украина воюет за свое будущее – за то, чтобы стать такой, какой мечтает стать, хотя еще не стала, и еще долгий путь. А россия воюет за свое прошлое – за то, чтобы стать такой, какой она когда-то была, но уже никогда не сможет.

Ведь две с половиной тысячи лет назад, когда люди впервые осознали текучесть исторического времени, были написаны в тогдашних трактатах: Кто воюет за свое будущее, тот может одержать победу, но может потерпеть поражение. А кто воюет за свое прошлое, тот обречен потерпеть поражение, потому что победить в войне за прошлое невозможно.

Ибо оно прошло и не вернется. Ибо место второго государства мира уже занято (да и третьего, и четвертого). А главное – возвращение в прошлое лишает страну навыков настоящего (и шансов получить навыки будущего), необходимых для победы.

война история общество РФ Украина
