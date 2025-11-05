08:39  05 листопада
05 листопада 2025, 08:26

Удари ворога по Сумщині: у поліції розповіли про наслідки нових обстрілів

05 листопада 2025, 08:26
Фото: поліція
Впродовж минулої доби російські військові обстріляли 27 населених пунктів Сумської області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок удару дроном в Середино-Будській громаді дістали поранення 43-річний чоловік та 57-річна жінка. Пошкоджений легковик.

Крім того, внаслідок обстрілів на території області пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, трактор, заклад громадського харчування.

Двоє поранених: в поліції розповіли про наслідки обстрілів Сумщини

Поліцейські продовжують документувати наслідки атак ворога і збирати докази воєнних злочинів.

Нагадаємо, в ніч на 5 листопада росіяни атакували три райони Дніпропетровщини. Пошкоджена інфраструктура, приватні будинки та газогін.

