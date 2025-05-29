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29 мая 2025, 14:07

В Сумской области пограничника задержали на взятке в $4000

29 мая 2025, 14:07
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фото: ГПСУ
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Начальник одного из пограничных подразделений требовал и получил взятку от подчиненного

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Пограничник из Сумщины из-за тяжелой болезни жены хотел перевестись в другой пограничный отряд, чтобы быть ближе к семье. Этим и воспользовался его непосредственный руководитель, предложил помощь в переводе, дав четко понять, что без взятки дела не будет.

Свои "услуги" чиновник оценил в 4000 долларов. За это обещал включить все свои связки и положительно решить вопросы. Деньги приказал передавать двумя равными частями. Первую следовало заплатить сразу, а остальную после реализации приказа о переводе.

Впрочем, лично брать в руки валюту начальник не рисковал, приказав отправлять все по почте. Первый транш прошел еще в январе этого года.

Передача второй части состоялась по аналогичной схеме, правда, на этот раз за деньгами опять же отправил другого подчиненного.

После получения всей суммы взятки чиновника задержали. Ему объявили подозрение.

Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 5 лет за решеткой проведет пограничник из Закарпатья, незаконно переправлявший мужчин в Словакию.

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