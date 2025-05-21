В Сумской области уничтожили боевую часть российского дрона, который упал и не взорвался
Силы ПВО сбили в Сумском районе российский беспилотник. После падения его боевая часть не сдетонировала
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Вражеский ударный беспилотник упал на территории одного из населённых пунктов Сумского района.
Взрывотехники обезвредили боевую часть дрона – это более 90 килограммов обломочно-фугасно-зажигательной взрывчатки. Специалисты транспортировали ее в безопасное место, где уничтожили контролируемым подрывом.
Напомним, ранее в селе на Харьковщине нашли российскую авиабомбу КАБ-500, которая не взорвалась. Смертоносный боеприпас обезвредили саперы.
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