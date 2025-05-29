Атака на Украину: ПВО обезвредила ночью 56 из 90 российских дронов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 мая российская армия атаковала 90 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Особенность воздушного удара – атакованы объекты на прифронтовых территориях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона обезвредила 56 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 10 – сбитые огневыми средствами поражения, 46 – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения россиян в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Напомним, образование 29 мая российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Верхняя Терса Запорожской области. В результате атаки были разрушены и повреждены дома. Под завалами оказались люди.