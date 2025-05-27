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В понедельник, 26 мая, российские военные в очередной раз нанесли удар по гражданскому населению на Сумщине.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Под обстрел попало один из сел Николаевской громады – россияне применили кассетные боеприпасы.

В результате обстрела вспыхнули четыре хозяйственных постройки. Пожар потушили спасатели.

К сожалению, по предварительным данным, погиб один человек, еще двое ранены.

Напомним, 26 мая российские захватчики нанесли более 50 ударов их разных видов оружия по территории одной из прифронтовых громад Запорожской области.