Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по селу на Сумщине: ГСЧС показала последствия
В понедельник, 26 мая, российские военные в очередной раз нанесли удар по гражданскому населению на Сумщине.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Под обстрел попало один из сел Николаевской громады – россияне применили кассетные боеприпасы.
В результате обстрела вспыхнули четыре хозяйственных постройки. Пожар потушили спасатели.
К сожалению, по предварительным данным, погиб один человек, еще двое ранены.
Напомним, 26 мая российские захватчики нанесли более 50 ударов их разных видов оружия по территории одной из прифронтовых громад Запорожской области.
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