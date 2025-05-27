На Сумщині російські війська атакували 35 населених пунктів

фото: Сумська ОВА

Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 35 населених пунктах у 14 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА.



Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

у Великописарівській громаді пошкоджено адмінбудівлю;

у Краснопільській громаді зруйновано будинок культури;

у Миколаївській громаді пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 4 господарські споруди, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Хотінській громаді пошкоджено 2 приватні домоволодіння;

у Білопільській громаді сталось загоряння приватного домоволодіння;

у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, адмінбудівлю, 7 приватних будинків, багатоквартирний будинок, легкові автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури.

Повітряна тривога в області тривала 15 годин.

Нагадаємо, 26 травня окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Сумщині. Загинула одна людина, ще двоє – поранені.