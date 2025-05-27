На Сумщині російські війська атакували 35 населених пунктів
Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 35 населених пунктах у 14 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Великописарівській громаді пошкоджено адмінбудівлю;
- у Краснопільській громаді зруйновано будинок культури;
- у Миколаївській громаді пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 4 господарські споруди, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Хотінській громаді пошкоджено 2 приватні домоволодіння;
- у Білопільській громаді сталось загоряння приватного домоволодіння;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, адмінбудівлю, 7 приватних будинків, багатоквартирний будинок, легкові автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури.
Повітряна тривога в області тривала 15 годин.
Нагадаємо, 26 травня окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Сумщині. Загинула одна людина, ще двоє – поранені.
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