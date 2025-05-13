На Сумщине в результате вражеской атаки горел жилой дом
Россияне в очередной раз атаковали Сумщину. В результате вражеских обстрелов загорелся дом
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
13 мая россияне атаковали Ворожбянское общество в Сумской области. В результате атаки врага частично разрушены жилые дома и здания хозяйственного назначения. В одном из домов произошел пожар.
К счастью, никто не пострадал. Спасатели не допустили распространение огня и потушили пожар.
Напомним, ранее в Харьковской области россияне атаковали дроном служебную машину коммунальной службы. В результате атаки пострадали два коммунальщика, которые как раз ехали на ремонтные работы.
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