Оккупанты накрыли из авиации и РСЗО Запорожскую область: есть раненые и разрушения
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 494 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов ранены два человека
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативным данным, за сутки оккупанты разрушили четыре жилых дома, квартиру и хозяйственное сооружение.
"В результате вражеских ударов по с. Павловка Васильевского района ранения получили две женщины – 75 и 56 лет", – говорится в сообщении.
Напомним, вчера россияне сбросили на прифронтовое село Павловка три КАБа. В результате авиаудара тяжелое ранение получила пенсионерка.
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