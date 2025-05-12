Оккупанты накрыли из авиации и РСЗО Запорожскую область: есть раненые и разрушения

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 494 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов ранены два человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативным данным, за сутки оккупанты разрушили четыре жилых дома, квартиру и хозяйственное сооружение.

"В результате вражеских ударов по с. Павловка Васильевского района ранения получили две женщины – 75 и 56 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера россияне сбросили на прифронтовое село Павловка три КАБа. В результате авиаудара тяжелое ранение получила пенсионерка.