Пограничники уничтожили склад боеприпасов и позиции врага в Харьковской области
Аэроразведчики 4 пограничного отряда Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
На днях пилоты-аэроразведчики 4 пограничного отряда филигранно с помощью FPV-дронов уничтожили на Харьковщине состав БК, одну камеру наблюдения и поразили три позиции врага.
Ранее пограничники показали, как уничтожают вражескую логистику в Харьковской области.
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