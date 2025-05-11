Россия запустила по Украине более 100 ударных дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 11 мая российская армия запустила по Украине 108 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 60 вражеских дронов, еще 41 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Приморск – ВОТ Запорожской области, Гвардейское – ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 военные подтвердили сбития 60 ударных БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на Востоке, Севере, Юге и в центре страны. 41 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадала Сумщина", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 11 мая в Николаевской области активно работала ПВО, которая уничтожила семь российских ударных БпЛА типа "Shahed 131/136".