Россияне атаковали дроном жилой дом на Днепропетровщине: есть жертва

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Вчера вечером оккупационные войска РФ ударили беспилотником по Синельниковскому району. В результате атаки загорелся частный дом, владелец погиб по дороге в больницу

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По имеющимся данным, во время пожара 34-летний житель Новопавловской общины получил смертельные ожоги.

"Его везли в больницу, чтобы спасти. Но, к сожалению, по дороге жизнь оборвалась. Травмы оказались слишком тяжелыми. Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Напомним, 27 апреля российские войска атаковали Павлоград Днепропетровской области ударными дронами. В результате обстрелов погиб мужчина и ранен ребенок, повреждены дома.