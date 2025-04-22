РФ атаковала Сумщину: 114 взрывов, повреждено жилье, есть пострадавший

иллюстративное фото: Сумская ОВА

Ночью и утром россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что оккупанты обстреляли 9 общин.

Краснопольская община: испытала один из самых мощных ударов — 28 взрывов, в том числе от минометов, КАБов и дронов.

Белопольская община: в результате пусков КАБов ранен гражданский человек, повреждены частные дома.

Ворожбянская община: повреждена частная застройка после пуска КАБов.

Новослободская община: в результате обстрела повреждены три частных жилых дома.

Другие общины — Юнаковская, Миропольская, Эсманьская, Шалыгинская и Середино-Будская — подверглись обстрелам из артиллерии, минометов, а также атакам с дронов.

По всем фактам военных преступлений продолжается документирование и расследование.

Напомним, 21 апреля около 23:00 россияне массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате вражеского удара пострадали три человека.

В ГСЧС показали, как тушили пожар после дроновой атаки по Одессе.